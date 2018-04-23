Владелец разбитого котом Infiniti обратился в полицию

Животное выбросили с девятого этажа жилого дома, и оно упало на припаркованный под окнами Infiniti. Судя по видео, опубликованному в Сети, кот не пострадал — сразу после падения он вскочил и убежал. Однако повреждения получил автомобиль: на капоте иномарки образовалась внушительная вмятина.

Владелец Infiniti написал заявление в полицию. В разговоре с РИА «Новости» он рассказал, что, обнаружив повреждение на автомобиле, подумал, что кто-то намеренно ударил по капоту. «Такую вмятину не получится убрать, повелась жесткость и краска треснула. Придется менять капот, который стоит 35 тысяч рублей. Плюс семь тысяч рублей покраска в цвет», — пояснил он.

Что касается кота, то его поймали и отнесли хозяину — мужчине, приживающему на девятом этаже. Он не отрицал, что выбросил животное из окна, однако обрадовался, что кот вернулся.