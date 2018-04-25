«Его потащило в отбойник»: на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ

Сегодня ночью на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ. Как рассказал E1.RU водитель, проезжавший мимо, ДТП случилось недалеко от ЕКАД.

— В грузовике было двое человек, оба не помнят, что произошло, — рассказал E1.RU Юрий. — Большегруз, видимо, поворачивал на ЕКАД, но дорога в снегу, гололед, его потащило в отбойник. Водитель пытался вывернуть руль и улетел.

На место ДТП подъехала реанимация и автомобиль медицины катастроф. Кроме того, незадолго до этого, рядом с лежащим на боку большегрузом остановилась «двенадцатая». Водитель помогал вытаскивать из кабины пострадавших. Обоих, водителя и пассажира КамАЗа, увезли в больницу. Пока не известно, какие травмы они получили.