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«Его потащило в отбойник»: на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ
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«Его потащило в отбойник»: на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ 

e1.ru 1 час назад
Фото: e1.ru
Сегодня ночью на Ново-Московском тракте перевернулся КамАЗ. Как рассказал E1.RU водитель, проезжавший мимо, ДТП случилось недалеко от ЕКАД.
— В грузовике было двое человек, оба не помнят, что произошло, — рассказал E1.RU Юрий. — Большегруз, видимо, поворачивал на ЕКАД, но дорога в снегу, гололед, его потащило в отбойник. Водитель пытался вывернуть руль и улетел.
На место ДТП подъехала реанимация и автомобиль медицины катастроф. Кроме того, незадолго до этого, рядом с лежащим на боку большегрузом остановилась «двенадцатая». Водитель помогал вытаскивать из кабины пострадавших. Обоих, водителя и пассажира КамАЗа, увезли в больницу. Пока не известно, какие травмы они получили.
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