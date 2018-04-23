«КамаАЗ» перевернулся в Ростовской области 

На трассе М4 «Дон» перевернулся «КамАЗ». В результате аварии образовалась пробка. Об этом сообщил портал «Юга.ру».
По данным УГИБДД региона, водитель грузовика с песком превысил скорость и, не справившись с управлением, врезался в Kia Rio. За рулем была
33-летняя
женщина. От удара «КамАз» перевернулся и перегородил трассу.
В ДТП никто не пострадал.
В отношении виновника ДТП, которое случилось 13 апреля, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В аварии погибла
12-летняя
девочка.