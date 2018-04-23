Пенсионер из Владимирской области 15 лет платил налог на сгоревший автомобиль

Пенсионер Сергей Лукашин из города Петушки наконец смог снять с учета BMW 535, чьим фиктивным владельцем являлся. Машина сгорела еще 15 лет назад, но никто не сказал ему, что надо снять машину с регистрации. В итоге пожилой мужчина отдавал половину пенсии на оплату транспортного налога уже давно не существующей иномарки. Об этом сообщил сайт RT со ссылкой на региональное ГУ МВД

После того, как издание опубликовало статью об этом случае, проблему удалось решить.

Снято с учёта 21.04.2018 в связи с утратой (неизвестно место нахождения транспортного средства или при невозможности пользоваться транспортным средством)

— ГУ МВД по региону.

Сергей Лукашин в 2002 году согласился безвозмездно оказать услугу своему знакомому полицейскому Марку Самойлову . Последний попросил Лукашина оформить на себя машину, которую продавал москвичу Александру Михайлову . Через год автомобиль сгорел, но никто не поставил в известность об этом формального владельца. В итоге житель Владимирской области остался должен государству более 240 тысяч рублей. Однако пенсионер не мог снять с учета BMW, поскольку судебные приставы наложили на автомобиль ограничительные действия по регистрации из-за накопившегося долга.

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