В «Ладе» никто не выжил. Жесткое ДТП произошло около Сартакова

По предварительным данный УГИБДД по Нижегородской области, водитель УАЗа Патриот выехал на встречную полосу и столкнулся с « Ладой Приорой». Водитель и пассажир последней погибли.

37-летний водитель «Лады» скончался на месте, его 44-летняя пассажирка — в больнице.

35-летний водитель УАЗа и его 33-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами.

Также во внедорожнике находилась 10-летняя девочка, она была отпущена после осмотра мадиками. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности.

Очевидцы аварии рассказывают о жутких погодный условиях накануне.

— Вчера, возвращаясь из командировки в Рязань, попали в метель, — написал в соцсети Sergey Sinev. — Она была настолько сильная, что местами видимость была метров 10. Хорошо, что было мало встречки, а кто ехал, включили аварийку. Ехали на второй, в горку на третьей. В промежутке Окский— Нижний, была ужасная авария. Машины раскиданы были на всю проезжую часть. Друзья, берегите себя и близких.