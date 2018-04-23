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В «Ладе» никто не выжил. Жесткое ДТП произошло около Сартакова
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В «Ладе» никто не выжил. Жесткое ДТП произошло около Сартакова 

nn.ru 28 минут назад
Фото: nn.ru
По предварительным данный УГИБДД по Нижегородской области, водитель УАЗа Патриот выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Приорой». Водитель и пассажир последней погибли.
37-летний водитель «Лады» скончался на месте, его 44-летняя пассажирка — в больнице.
35-летний водитель УАЗа и его 33-летняя пассажирка были госпитализированы с травмами.
Также во внедорожнике находилась 10-летняя девочка, она была отпущена после осмотра мадиками. В момент аварии была пристегнута ремнем безопасности.
Очевидцы аварии рассказывают о жутких погодный условиях накануне.
— Вчера, возвращаясь из командировки в Рязань, попали в метель, — написал в соцсети Sergey Sinev. — Она была настолько сильная, что местами видимость была метров 10. Хорошо, что было мало встречки, а кто ехал, включили аварийку. Ехали на второй, в горку на третьей. В промежутке Окский— Нижний, была ужасная авария. Машины раскиданы были на всю проезжую часть. Друзья, берегите себя и близких.
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