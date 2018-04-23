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Чтобы бились меньше: на трассе в Новосибирской области появилась необычная разметка
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Чтобы бились меньше: на трассе в Новосибирской области появилась необычная разметка 

ngs.ru 23 минуты назад
Фото: ngs.ru
Новую разметку с дополнительной полосой начали наносить на трассе Новосибирск — Кочки — Павлодар — до начала июня такая разметка появится на всех областных трассах.
Полосы движения с новой разметкой стали уже по сравнению с прошлым сезоном. Старая разметка ещё сохранилась, но после зимы покрытие сильно стёрлось.
«Новый проект организации дорожного движения требует того, чтобы в таких в очагах аварийности нанесли подобную разметку. Раньше по требованиям можно было ширину (полосы) делать 4 или 4,1 м. Поэтому водители разъезжались в три полосы. В связи с тем, было много лобовых столкновений, приняли решение сузить дорожное полотно до 3,75», — объяснили в ведомстве.
Такую разметку нанесут на все областные дороги до 5 июня. По информации ТУАД, в прошлом году это уже сделали на Ленинск-Кузнецкой трассе на участке Колывань — Томск, после этого на трассе снизилась аварийность.
Новую разметку начали наносить и в городе — в выходные городские службы обновили «зебру» на площади Ленина.
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