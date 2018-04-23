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В Кургане за выходные пострадали два пешехода
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В Кургане за выходные пострадали два пешехода 

Уральский меридиан 23 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
Мальчик 12-лет попал под колеса TOYOTA IST днем в субботу, 21 апреля. Ребенок переходил дорогу по «зебре» недалеко от остановки «Орлова» у дома №116 по улице Куйбышева. После наезда на мальчика, водитель машины надавил на газ и скрылся с места ДТП. Помощь пострадавшему оказали очевидцы случившегося. По счастливой случайности, травмы у ребенка неопасные. Врачи уже отпустили его домой. Авария с участием еще одного пешехода произошла в тот же вечер в Рябково. Неизвестный водитель сбил 30-летнего мужчину во дворе дома №4 по улице Перова. Марка автомобиля и ее владелец сейчас устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.
Всего с 20 по 22 апреля инспекторами ОБДПС ГИБДД УМВД России по городу Кургану выявлено 400 нарушений Правил дорожного движения. Полицейскими были задержаны 8 нетрезвых водителей, 17 автовладельцев нарушили правила проезда «пешеходников». Отличились и пешеходы. За переход проезжей части в неустановленном месте составлено 35 административных материалов.
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