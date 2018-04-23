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В Промышленном районе Самары задержали воров автомобильных аккумуляторов
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В Промышленном районе Самары задержали воров автомобильных аккумуляторов 

ТРК Губерния 26 минут назад
Фото: ТРК Губерния
Трое самарцев вскрывали припаркованные машины и воровали аккумуляторы.
Экипаж вневедомственной охраны, находившийся на патрулировании в Самаре, получил сообщение от дежурного центра оперативного управления о группе молодых людей, которые вскрывали машины на парковках. Как сообщает пресс-служба УФСВНГ по Самарской области, инцидент случился на улице Стара-Загора около пяти часов утра. По городу злоумышленники ездили на ВАЗ-2106 светлого цвета. Сотрудниками Росгвардии на проспекте Кирова был замечен автомобиль подобного описания. Когда подозреваемые увидели, что за ними следит патруль, они предприняли попытку скрыться. Но это оказалось безуспешно — представители вневедомственной охраны задержали 22-летнего водителя и двух 20-летних пассажиров из Самарской области. Когда был произведен осмотр машины, были найдены 4 украденных автомобильных аккумулятора. В настоящий момент в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Фото: Пресс-служба УФСВНГ по Самарской области
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