Неадекватный водитель катался по Бокситогорскому району, а потом сжег свою машину

Автомобиль потушили сотрудники МЧС , водителя до сих пор не нашли

Звонки в бокситогорскую полицию начали поступать ночью 23 апреля. Жители рассказали, что в сторону Пикалево движется автомобиль «Жигули» с неадекватным водителем.

Вскоре в полицию позвонил уже другой человек, житель после Совхозный. Он рассказал, что на главной площади поселка полыхает легковушка. Он же вызвал пожарных.

По сообщению пресс-службы МЧС Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в 02:08. С огнем быстро справились. В салоне никого не оказалось.