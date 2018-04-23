Неадекватный водитель катался по Бокситогорскому району, а потом сжег свою машину 

Автомобиль потушили сотрудники МЧС, водителя до сих пор не нашли
Звонки в бокситогорскую полицию начали поступать ночью 23 апреля. Жители рассказали, что в сторону Пикалево движется автомобиль «Жигули» с неадекватным водителем.
Вскоре в полицию позвонил уже другой человек, житель после Совхозный. Он рассказал, что на главной площади поселка полыхает легковушка. Он же вызвал пожарных.
По сообщению пресс-службы МЧС Ленобласти, сигнал о возгорании поступил в 02:08. С огнем быстро справились. В салоне никого не оказалось.
Прибывшие полицейские установили, что ВАЗ оформлен на 39-летнюю жительницу деревни Бор Тихвинского района. Водителя ищут.