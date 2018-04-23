Mazda повисла на ограждении: четыре машины столкнулись под мостами в Ленинском районе

В Челябинске под мостами в Ленинском районе две аварии с участием четырёх машин спровоцировали автомобильный затор. При движении в сторону центра грузовик и легковушка не разъехались в пролёте путепровода. В результате Mazda буквально повисла на бетонном ограждении.

Чтобы вызволить иномарку, понадобилась помочь МЧС и специального инструмента.

— Под мостами столкнулись КАМАЗ и Mazda. Пострадавших нет. Сейчас устанавливается причина аварии, — сообщили в ГИБДД Челябинска.

Тройное ДТП под мостами

С другой стороны столкнулись такси и ещё один легковой автомобиль. Информации о пострадавших нет.

Как сообщают очевидцы, из-за двух ДТП под мостами образовалась пробка.

Аварии, которые приводят к заторам на этом участке, происходят регулярно. Последнее подобное ДТП спровоцировало большую пробку вечером 17 апреля.

Две аварии спровоцировали автомобильную пробку под мостами