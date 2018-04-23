6 дефектных Мерседесов

Вроде бы не много — 6. Только речь не о количестве машин, а о моделях. Дефект рулевого управления, который может привести к срабатыванию подушки безопасности, обнаружен в моделях A-Class, B-Class и C-Class, седанов CLA, а также кроссоверов GLA и GLC. Всего будет отозвано 24 763 автомобилей, проданных с 2014 по 2017 г.

Выяснилось, что из-за электростатического разряда может произойти раскрытие подушки безопасности водителя. Автомобили будут осмотрены специалистами и при необходимости будет проведена доработка рулевой колонки.

Все работы будут бесплатны для автовладельцев.