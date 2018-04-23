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6 дефектных Мерседесов
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6 дефектных Мерседесов 

Car-Mania 43 минуты назад
Фото: Car-Mania
Вроде бы не много — 6. Только речь не о количестве машин, а о моделях. Дефект рулевого управления, который может привести к срабатыванию подушки безопасности, обнаружен в моделях A-Class, B-Class и C-Class, седанов CLA, а также кроссоверов GLA и GLC. Всего будет отозвано 24 763 автомобилей, проданных с 2014 по 2017 г.
Выяснилось, что из-за электростатического разряда может произойти раскрытие подушки безопасности водителя. Автомобили будут осмотрены специалистами и при необходимости будет проведена доработка рулевой колонки.
Все работы будут бесплатны для автовладельцев.
Фото: Mercedes-Benz
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