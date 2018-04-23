Под Рязанью «Лада Гранта» улетела в кювет, погибли два человека

В минувшее воскресенье, 22 апреля, в Спасском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух пенсионеров.

По информации регионального Управления МВД, трагический инцидент случился на 34 километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское», где автомобиль марки " Лада Гранта " под управлением 78-летнего жителя Спасского района опрокинулся в кювет. Предположительно, пожилой водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину с последующим опрокидыванием.

В результате аварии водитель «Лады» и его 87-летняя пассажирка получили серьезные травмы, от которых скончались на месте происшествия.

Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД, за прошедшие три дня в Рязанской области в результате автоаварий два человека погибло и 14 получили травмы. Всего зарегистрировано 82 ДТП.

Фото: 62.мвд.рф