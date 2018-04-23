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Под Рязанью «Лада Гранта» улетела в кювет, погибли два человека
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Под Рязанью «Лада Гранта» улетела в кювет, погибли два человека 

Новости Рязани 2 часа назад
Фото: Новости Рязани
В минувшее воскресенье, 22 апреля, в Спасском районе Рязанской области произошло смертельное ДТП, унесшее жизни двух пенсионеров.
По информации регионального Управления МВД, трагический инцидент случился на 34 километре автодороги «Рязань-Спасск-Ижевское», где автомобиль марки "Лада Гранта" под управлением 78-летнего жителя Спасского района опрокинулся в кювет. Предположительно, пожилой водитель не справился с управлением и допустил съезд автомобиля на обочину с последующим опрокидыванием.
В результате аварии водитель «Лады» и его 87-летняя пассажирка получили серьезные травмы, от которых скончались на месте происшествия.
Как сообщили изданию «Новости Рязани» в региональном УГИБДД, за прошедшие три дня в Рязанской области в результате автоаварий два человека погибло и 14 получили травмы. Всего зарегистрировано 82 ДТП.
Фото: 62.мвд.рф
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