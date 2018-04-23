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ГАЗ наладит производство машин в Азербайджане
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ГАЗ наладит производство машин в Азербайджане 

Мир24 1 час назад
Российская компания «Автомобильный завод ГАЗ» будет собирать автомобили в Азербайджане. Автпроизводители и ОАО «Азермаш» подписали в Баку меморандум о сотрудничестве, сообщает РИА «Новости».
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