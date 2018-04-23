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Сборка «ГАЗелей» будет налажена в Азербайджане
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Сборка «ГАЗелей» будет налажена в Азербайджане 

nn.ru 45 минут назад
Фото: nn.ru
Azermash построит в городе Гаджикабуле завод по сборке коммерческих автомобилей. Горьковский автозавод организует поставки машинокомплектов на сборочное производство, обучение и сертификацию специалистов. Часть компонентов будет производиться в Азербайджане.
Объем инвестиций в проект не сообщается. В марте этого Azermash запустила производство легковых автомобилей под брендом İran Khodro мощностью около 10 тысяч машин в год. Инвестиции в строительство завода оцениваются в размере 15 млн долларов, сообщило ИА REGNUM.
Запуск «грузового» автозавода запланирован на конец 2019 года. С конвейера будут сходить легкие коммерческие автомобили «ГАЗель NEXT» и «ГАЗель БИЗНЕС», а также среднетоннажные грузовики «ГАЗон NEXT». В дальнейшем на основе базовых моделей планируется организовать производство спецтехники, в том числе машин скорой помощи, школьных микроавтобусов.
В мае этого года запланировано открытие фирменного дилерского центра ГАЗ в Баку.
— Азербайджан — это перспективный рынок для Горьковского автозавода, — отметил директор департамента маркетинга и развития продаж Горьковского автозавода Михаил Бахтарин. — Инфраструктура республики динамично развивается, и мы видим большой потенциал для автомобилей линейки NEXT в традиционных для ГАЗа сегментах — в грузовых и пассажирских перевозках, коммунальном хозяйстве, в различных отраслях промышленности, в медицинских и школьных учреждениях.
Компания Azermash создана в ноябре 2017 года для развития автомобилестроения в Азербайджане. В качестве стратегических партнеров компании выбраны бренды Ravon, Iran Khodro и ГАЗ.
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