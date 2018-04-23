Нужно ли ездить с наклейкой «ШИПЫ» летом?

Закон гласит, что если ваш автомобиль оснащён колесами и шипованными покрышками, то уже с 2017 года каждый водитель обязан наклеить на него знак «Ш».

И на сегодняшний день никаких других условий для того, чтобы помещать эту наклейку впринципе нет. Приближается лето и вольно, не вольно назревает вопрос — что делать, когда автомобиль уже «переобулся» в летнюю резину? Нужно ли таком случае продолжать ездить с наклейкой? Экспрерты отправляют нас искать ответы в «Перечне неисправностей», но и тут нам не дают ответ, а ещё больше усугубляют ситуацию.

Дело в том, что запрет на то, что автомобиль не может эксплуатироваться без необходимых знаков есть, а штрафа и других мер наказания за пренебрежение этого закона нет.

Вывод следующий, владельцы автомобиля могут самовольно решать носить автомобилю данную наклейку летом или нет. Но всё-таки если она не мешает, то можно не рисковать и передвигаться не нарушая правил.