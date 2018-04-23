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Штрафы за остановку машины на проезжей части могут увеличиться
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Штрафы за остановку машины на проезжей части могут увеличиться 

Daily-Motor 2 часа назад
Фото: Daily-Motor
Представители национального союза защиты прав потребителей подготовили предложение, которое подразумевает увеличение штрафа за нарушение правил остановки на проезжей части. Предложение уже было отправлено к премьер-министру страны. По мнению инициаторов, это позволит значительно уменьшить пробки на столичных трассах.
Согласно мнению разработчиков проекта, для того, чтобы заставить водителей останавливать автомобили только в положенных для этого местах, необходимо не просто повысить, а значительно увеличить штрафные санкции. Кроме того, энтузиасты обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой о проведении проверочных работ относительно страховщиков, дабы определить, насколько они соблюдают все требования при оформлении документов о дорожно-транспортных происшествиях, которые были зафиксированы без участия сотрудников полиции ФЗ.
Эксперты же полагают, что увеличение штрафов за остановку в неположенном месте не принесёт предполагаемого результата, так как реализовать этот проект будет чрезвычайно сложно. Кроме того, в крупных городах, таких как Питер и Москва, штраф за это нарушение и без того достаточно высокий, и составляет три тысячи рублей.
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