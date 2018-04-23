Штрафы за остановку машины на проезжей части могут увеличиться

Представители национального союза защиты прав потребителей подготовили предложение, которое подразумевает увеличение штрафа за нарушение правил остановки на проезжей части. Предложение уже было отправлено к премьер-министру страны. По мнению инициаторов, это позволит значительно уменьшить пробки на столичных трассах.

Согласно мнению разработчиков проекта, для того, чтобы заставить водителей останавливать автомобили только в положенных для этого местах, необходимо не просто повысить, а значительно увеличить штрафные санкции. Кроме того, энтузиасты обратились к Дмитрию Медведеву с просьбой о проведении проверочных работ относительно страховщиков, дабы определить, насколько они соблюдают все требования при оформлении документов о дорожно-транспортных происшествиях, которые были зафиксированы без участия сотрудников полиции ФЗ.

Эксперты же полагают, что увеличение штрафов за остановку в неположенном месте не принесёт предполагаемого результата, так как реализовать этот проект будет чрезвычайно сложно. Кроме того, в крупных городах, таких как Питер и Москва, штраф за это нарушение и без того достаточно высокий, и составляет три тысячи рублей.