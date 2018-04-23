Рыбак из Свердловской области задохнулся на озере в Зауралье

Следователи СУ СКР по Курганской области начали проверку по факту гибели 56-летнего свердловчанина на рыбалке. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что 21 апреля группа приятелей со Среднего Урала прибыла на озеро Таволжаное (Шадринский район) на рыбалку. Собирая следующим утром вещи, они обнаружили в одной из палаток тело мужчины. Он, согласно предварительной версии, задохнулся угарным газом от газовой горелки.

Племянник погибшего госпитализирован в районную больницу.