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Рыбак из Свердловской области задохнулся на озере в Зауралье
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Рыбак из Свердловской области задохнулся на озере в Зауралье 

Уралинформбюро 53 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Следователи СУ СКР по Курганской области начали проверку по факту гибели 56-летнего свердловчанина на рыбалке. Об этом «Уралинформбюро» сообщили в пресс-службе ведомства.
Установлено, что 21 апреля группа приятелей со Среднего Урала прибыла на озеро Таволжаное (Шадринский район) на рыбалку. Собирая следующим утром вещи, они обнаружили в одной из палаток тело мужчины. Он, согласно предварительной версии, задохнулся угарным газом от газовой горелки.
Племянник погибшего госпитализирован в районную больницу.
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