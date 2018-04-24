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С Шоссейной улицы убрали брошенный автомобиль
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С Шоссейной улицы убрали брошенный автомобиль 

Управа района Печатники города Москвы 1 час назад
Фото: Новые печатники
Работы по перемещению машины прошли после обращения жителей на портал «Наш город». Об их итогах отчитался и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберт Юмадилов.
«Указанный автомобиль перемещен владельцем», — говорится в опубликованном на портале официальном ответе за подписью и.о. главы управы района Печатники города Москвы Альберта Юмадилова.
Портал «Наш город» был создан в Москве для эффективного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить сообщения можно более чем в 20 разделах. Средний срок решения проблемы — четыре рабочих дня. (то)
Управа района Печатники города Москвы: последние новости
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