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Минстрой объявил конкурс на лучший субботник в Карелии
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Минстрой объявил конкурс на лучший субботник в Карелии 

Карельские вести 24 апреля 2018
Фото: Карельские вести
Оценивать будут по фото, видео и отчетам с акций по уборке.
В конкурсе «Лучший субботник-2018», объявленном министерством строительства и ЖКХ республики, приглашают к участию городские округа и районы Карелии.
В пресс-службе правительства отмечают, что при проведении конкурса будет учитываться работа органов местного самоуправления по проведению мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения после окончания зимы.
Оценка будет производиться по представленным фото и видеоматериалам, а также на основании отчетов о субботниках.
Комиссия выберет победителей по количеству выполненных видов работ; числу участников субботников; чистоте и порядку на территории муниципального образования и других критериев.
Итоги подведут во второй декаде июня 2018 года. Положение о конкурсе здесь.
По материалам: ptzgovorit.ru
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