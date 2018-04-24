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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «УАЗа» и «Хендай» в Удмуртии
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Один человек погиб и двое пострадали при столкновении «УАЗа» и «Хендай» в Удмуртии 

ИА «Сусанин» 54 минуты назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Один человек погиб в результате столкновения автомобилей «УАЗ» и «Хендай» в Удмуртии. Об этом сообщает 1 отдел Управления ГИБДД МВД по Удмуртии.
Авария произошла 24 апреля около 06:30 на 14 км трассы «Ижевск-Ува». За рулем «УАЗа» находился мужчина 1959 года рождения. Он и его пассажир — подросток 2001 года рождения получили травмы. Водитель иномарки, мужчина 1962 года рождения в результате ДТП погиб.
В Госавтоинспекции напоминают, что при контакте со снегом автомобильные шины теряют сцепление с дорогой. Водителей просят не выезжать за город без острой необходимости и максимально снизить скорость передвижения, особенно при перестроении и проезде перекрестков.
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