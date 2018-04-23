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Суд приговорил водителя «Яндекс. Такси» к трем годам колонии за смертельное ДТП
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Суд приговорил водителя «Яндекс. Такси» к трем годам колонии за смертельное ДТП 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
Три года и два месяца колонии общего режима получил водитель «Яндекс. Такси», сбивший женщину на пешеходном переходе в центре столицы. Мужчине также придется выплатить штраф в 100 тысяч рублей, прав его также лишили на три года. Решение принял Мещанский суд Москвы.
По версии следствия, Бахриддин Сабиров в мае 2017 года сбил в центре Москвы на пешеходном переходе женщину. От полученных травм она скончалась. Сам водитель сбежал. Позже его задержали в Туле. Оказалось, что он ездил по поддельным водительским правам.
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