В Октябрьском районе автомобиль Suzuki опрокинулся на крышу

Дорожно-транспортное поисшествие произошло в воскресенье, 22 апреля, на 632 километре трассы Оренбург-Казань.

По данным полиции, 32-летний водитель Suzuki не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. В результате этого машина опрокинулась на крышу.

В происшествии пострадали два пассажира автомобиля. Последние с травмами различной степени тяжести обращались в медицинские учреждения. После осмотра им назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.

Сотрудниками полиции Октябрьского района проводится проверка, после чего будет вынесено процессуальное решение.