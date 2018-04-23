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В Октябрьском районе автомобиль Suzuki опрокинулся на крышу
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В Октябрьском районе автомобиль Suzuki опрокинулся на крышу 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
Дорожно-транспортное поисшествие произошло в воскресенье, 22 апреля, на 632 километре трассы Оренбург-Казань.
По данным полиции, 32-летний водитель Suzuki не справился с управлением и допустил съезд в кювет по ходу движения. В результате этого машина опрокинулась на крышу.
В происшествии пострадали два пассажира автомобиля. Последние с травмами различной степени тяжести обращались в медицинские учреждения. После осмотра им назначили амбулаторное лечение и отпустили домой.
Сотрудниками полиции Октябрьского района проводится проверка, после чего будет вынесено процессуальное решение.
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