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Сотрудники Госавтоинспекции в Республике Тыва в рамках «Недели безопасности» провели пешеходные экскурсии для школьников
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Сотрудники Госавтоинспекции в Республике Тыва в рамках «Недели безопасности» провели пешеходные экскурсии для школьников 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 1 час назад
С целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма с участием детей-пешеходов Госавтоинспекция совместно с родительскими патрулями образовательных организаций провели пешеходные экскурсии для школьников, направленные на привитие навыков безопасного поведения на улицах и лучшего ориентирования в дорожной обстановке.
Главной задачей родителей в данном мероприятии было помочь детям безопасно пройти по маршруту «дом — школа — дом».
Маршруты пешеходных экскурсий были разработаны таким образом, чтобы дети могли увидеть все основные объекты дорожной инфраструктуры, с которыми они сталкиваются ежедневно по пути в школу. В мероприятии приняли участие ученики начальных и средних классов. В ходе экскурсии инспекторы ГИБДД рассказывали о значении дорожных знаков и дорожной разметки, разъяснили обязанности пешеходов, пояснили, как и где правильно переходить дорогу, чем опасны выход из-за стоящих транспортных средств и игры вблизи проезжей части.
Школьники с удовольствием участвовали в экскурсии и не только с интересом слушали инспектора ГИБДД, но и сами старались показать свои знания Правил дорожного движения.
Проведение подобных мероприятий вырабатывает у детей привычку безопасного поведения на улицах и проезжей части дороги.
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