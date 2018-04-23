В Ставропольском районе спасатели вырезали водителя 

LADA Priora из перевернувшегося автомобиля Мужчине потребовалась срочная госпитализация. В Ставропольском районе вечером 22 апреля на участке трассы между селами Ташелка и Сосновка водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась. Повреждения легковушки оказались серьезными. Для того чтобы извлечь рулевого, спасатели ПСО г. Тольятти разрезали кузов с помощью гидравлического инструмента. После этого мужчину передали медикам скорой помощи, сообщает ПСС Самарской области.
Фото: ПСС Самарской области