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В Ставропольском районе спасатели вырезали водителя
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В Ставропольском районе спасатели вырезали водителя 

ТРК Губерния 1 час назад
Фото: ТРК Губерния
LADA Priora из перевернувшегося автомобиля Мужчине потребовалась срочная госпитализация. В Ставропольском районе вечером 22 апреля на участке трассы между селами Ташелка и Сосновка водитель автомобиля LADA Priora не справился с управлением. В результате машина съехала в кювет и перевернулась. Повреждения легковушки оказались серьезными. Для того чтобы извлечь рулевого, спасатели ПСО г. Тольятти разрезали кузов с помощью гидравлического инструмента. После этого мужчину передали медикам скорой помощи, сообщает ПСС Самарской области.
Фото: ПСС Самарской области
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