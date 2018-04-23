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На пензенских дорогах за выходные инспекторам попались 47 пьяных лихача
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На пензенских дорогах за выходные инспекторам попались 47 пьяных лихача 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
Сотрудники Госавтоинспекции подвели итоги очередного профилактического рейда, направленного на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Массовые проверки автомобилистов на трезвость проходили на территории Пензенской области с 20 по 22 апреля.
«В ходе проведения мероприятий за управление транспортным средством в состоянии опьянения задержано 47 водителей, из них пять автомобилистов были задержаны по информации, полученной от пензенцев», — сообщает отдел пропаганды регионального Управления ГИБДД.
Автоинспекторы напоминают жителям региона, что «пьяное» вождение наказывается административным штрафом в размере тридцати тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет.
«Если вы видите, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в Дежурную часть ГИБДД по телефонам: 8 (8412) 59-90-02, 59-90-03, 59-90-04, 59-90-05 или по телефону 02», — обратились к пензенцам в управлении.
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