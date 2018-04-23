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Автобус сбил пенсионерку на остановке в центре Сормова
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Автобус сбил пенсионерку на остановке в центре Сормова 

В городе N 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Автобус № 51 сбил 70-летнюю женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта в Сормовском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.
ДТП произошло 21 апреля в 19:40 на улице Коминтерна в центре Сормова. Пострадавшая была осмотрена врачами скорой помощи на месте. Серьезных травм у женщины не оказалась, и ее отпустили домой.
Водитель ЛиАЗа управляет транспортным средством уже более тридцати лет.
Ранее сообщалось, что пьяный автомобилист без прав устроил ДТП на Московском шоссе.
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