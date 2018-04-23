Автобус сбил пенсионерку на остановке в центре Сормова

Автобус № 51 сбил 70-летнюю женщину, которая стояла на остановке общественного транспорта в Сормовском районе. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

ДТП произошло 21 апреля в 19:40 на улице Коминтерна в центре Сормова. Пострадавшая была осмотрена врачами скорой помощи на месте. Серьезных травм у женщины не оказалась, и ее отпустили домой.

Водитель ЛиАЗа управляет транспортным средством уже более тридцати лет.

Ранее сообщалось, что пьяный автомобилист без прав устроил ДТП на Московском шоссе.