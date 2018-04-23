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Под Тамбовом пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП
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Под Тамбовом пьяный водитель сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
В рабочем посёлке Ржакса пьяный водитель «четырнадцатой» сбил двух пешеходов и скрылся с места ДТП, сообщила пресс-служба регионального МВД.
Авария случилась в 21.55 21 апреля у дома №75 по улице Станционная в рабочем посёлке Ржакса. 32-летний пьяный водитель «четырнадцатой», севший за руль без прав, сбил 13-летнего парня и 16-летнюю девушку.
В результате ДТП пешеходы обратились за медицинской помощью в центральную районную больницу рабочего поселка Ржакса, а водитель с места происшествия скрылся. Правоохранители его уже задержали.
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