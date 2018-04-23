В Сургуте электрика ударило током во время работы

Несчастный случай произошёл 13 апреля в Сургутском районе. Электрик во время работы на одном из предприятий, ударило током.

В результате этого несчастного случая у работника — электрический ожог. Мужчину госпитализировали в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи. На данный момент он находится в ожоговом отделении в больнице Сургута.

Следственный отдел выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку по этому факту.

В сообществе К-Информ пользователи пишут, что мужчине пришлось перенести ампутацию. По некоторым данным, удалили по обе руки по предплечье.