Ещё
В Сургуте электрика ударило током во время работы
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Сургуте электрика ударило током во время работы 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Несчастный случай произошёл 13 апреля в Сургутском районе. Электрик во время работы на одном из предприятий, ударило током.
В результате этого несчастного случая у работника — электрический ожог. Мужчину госпитализировали в больницу для дальнейшего оказания медицинской помощи. На данный момент он находится в ожоговом отделении в больнице Сургута.
Следственный отдел выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку по этому факту.
В сообществе К-Информ пользователи пишут, что мужчине пришлось перенести ампутацию. По некоторым данным, удалили по обе руки по предплечье.
АиФ Югра: последние новости
130 югорчан имели водительские удостоверения без медицинского разрешения На трассе «Нижневартовск - Радужный» взорвался УАЗ На трассе Сургут – Нижневартовск водитель пробил железобетонное ограждение
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
Казахстан закрыл границу с Россией81
6 дефектных Мерседесов
Ford отказался от «джиэмовской» коробки-автомата
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение