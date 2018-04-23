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В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ранения девушки у ТЦ
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В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ранения девушки у ТЦ 

РИА Новости 1 час назад
С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости. Полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после ранения девушки у торгового центра, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"Двадцать первого апреля около половины одиннадцатого вечера по телефону «02» в полицию поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Коллонтай 25-летняя девушка получила ранение в лоб якобы из пневматического оружия. Позднее из больницы поступила телефонограмма: у девушки диагностирована ушибленная рана лба", — говорится в сообщении.
Пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.
В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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