В Петербурге полиция выясняет обстоятельства ранения девушки у ТЦ

С. -ПЕТЕРБУРГ, 23 апр — РИА Новости Полиция в Санкт-Петербурге начала проверку после ранения девушки у торгового центра, сообщает ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"Двадцать первого апреля около половины одиннадцатого вечера по телефону «02» в полицию поступило сообщение о том, что у торгового центра на улице Коллонтай 25-летняя девушка получила ранение в лоб якобы из пневматического оружия. Позднее из больницы поступила телефонограмма: у девушки диагностирована ушибленная рана лба", — говорится в сообщении.

Пострадавшую после оказания медицинской помощи отпустили домой.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.