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Под Тольятти начинающая автомобилистка врезалась в ЛЭП и перевернулась
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Под Тольятти начинающая автомобилистка врезалась в ЛЭП и перевернулась 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В воскресенье, 22 апреля, в 01:55, в селе Русская Борковка Ставропольского района, 31-летняя женщина (водительский стаж с 2018 года), управлявшая автомобилем «Лада», следуя по улице Дачная со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северной, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с рулевым управлением, врезалась в опору ЛЭП и перевернулась, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин.
В результате наезда на столб автомобилистка получила травмы и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение.
По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автолюбительница находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
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