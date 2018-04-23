Под Тольятти начинающая автомобилистка врезалась в ЛЭП и перевернулась

В воскресенье, 22 апреля, в 01:55, в селе Русская Борковка Ставропольского района, 31-летняя женщина (водительский стаж с 2018 года), управлявшая автомобилем « Лада », следуя по улице Дачная со стороны улицы Куйбышева в направлении улицы Северной, по предварительной версии полицейских, превысила скорость, не справилась с рулевым управлением, врезалась в опору ЛЭП и перевернулась, сообщает старший референт отделения информации Ильдар Хужин. В результате наезда на столб автомобилистка получила травмы и после оказания медицинской помощи была направлена на амбулаторное лечение. По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии автолюбительница находился в трезвом состоянии. По факту случившегося ДТП сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.