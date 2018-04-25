КС решит, как признавать нетрезвыми сбежавших с места ДТП водителей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 25 апр — РИА Новости . Конституционный суд РФ (КС) в среду огласит постановление по делу о проверке конституционности нормы, которая формально не позволяет признавать нетрезвым водителей, сбежавших с места ДТП, по совокупности иных доказательств.

КС в открытом заседании 5 апреля обсудил конституционность примечания 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя, либо зарегистрированным отказом от медицинского освидетельствования.

Оглашение постановления КС по этому делу назначено на 10 утра в среду.

Ранее сообщалось, что полномочные представители Госдумы Совета Федерации заявили, что оспариваемая норма не требует корректировки, поскольку якобы и так не устанавливает запрета на использование иных способов установления опьянения лица, совершившего ДТП, помимо проведения медицинского освидетельствования, если после задержания возможность проведения такого освидетельствования утрачена. Полпред правительства РФ в КС Михаил Барщевский , хотя и категорически был не согласен с коллегами, в свою очередь вообще высказался за установление уголовной ответственности за сам факт нахождения за рулём в нетрезвом виде. Полпред президента в КС Михаил Кротов отметил «пробельность» оспариваемой нормы и призвал суд к ее корректировке.

История вопроса

В КС с запросом обратился президиум Ивановского областного суда, который рассматривает дело местного жителя Сергея Журавлева , осужденного на 8 лет заключения за пьяное ДТП с двумя погибшими, говорится в материалах КС.

С места ДТП Журавлев сбежал и почти год скрывался, после чего сам пришел в полицию. В суде он пояснил, что разрешенной скорости не превышал и за рулём был трезв. Однако суд ему не поверил, поскольку учел показания свидетелей и потерпевших, а также видеозаписи из баров, где перед последней поездкой отдыхала компания, чеки с указанием употреблённых спиртных напитков и другие улики.

Тем не менее, Верховный суд РФ, куда обратился осуждённый водитель, признал заслуживающими внимания доводы о неправомерном признании Журавлева пьяным, поскольку примечание 2 статьи 264 УК РФ говорит, что состояние опьянения по закону определяется наличием этилового спирта или наркотиков в организме водителя, либо зарегистрированным отказом от медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Президиум Ивановского областного суда приостановил производство по делу Журавлёва и обратился в КС, полагая, что данная норма не соответствует Конституции РФ, поскольку не позволяет признавать сбежавших с места ДТП водителей нетрезвыми по совокупности иных доказательств, хотя по закону это возможно в отношении лиц, обвиняемых в совершении любых других уголовно наказуемых деяний.