Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными

Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными

Конституционный суд России признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая, фактически, ставила в более выгодное положение пьяных водителей, сбежавших после ДТП и избежавших таким образом медицинского освидетельствования.

Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, КС РФ разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в пьяном виде не только на основании медосвидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств".

Суд признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования.