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Сбежавших с места ДТП водителей признают пьяными
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Сбежавших после ДТП водителей разрешили признавать пьяными 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: ТАСС
Конституционный суд России признал неконституционной норму Уголовного кодекса, которая, фактически, ставила в более выгодное положение пьяных водителей, сбежавших после ДТП и избежавших таким образом медицинского освидетельствования.
Как передает корреспондент РИА Новости из зала суда, КС РФ разрешил устанавливать факт нахождения сбежавших после аварии водителей в пьяном виде не только на основании медосвидетельствования, но и "по совокупности иных доказательств".
Суд признал не соответствующим Конституции примечание 2 статьи 264 УК РФ, в соответствии с которым суды могут устанавливать факт опьянения сбежавшего с места ДТП водителя исключительно на основании наличия этилового спирта или наркотиков в организме водителя либо зарегистрированного отказа от медицинского освидетельствования.
"Оспариваемая норма не предусматривает возможности признания водителя находящимся в состоянии опьянения, если он скрылся с места ДТП", — говорится в материалах суда.
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