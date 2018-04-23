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В Воронеже ограничение движения на окружной снимут не раньше середины июля
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В Воронеже ограничение движения на окружной снимут не раньше середины июля 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
В районе развязки на 9 Января снова действуют ограничения движения.
Часть проезжей части на Антонова-Овсеенко перекрыли. Причина — дорожные работы, строители приступили к обустройству правоповоротного съезда с Антонова-Овсеенко. Теперь отрезок этой улицы по направлению к 45 Стрелковой дивизии временно сделали однополосным. А вот встречное направление, в сторону развязки, всё так же в две полосы. Чтобы избежать коллапсов машины пустили по встречке. Пластиковые блоки появились здесь в минувшие выходные. Водители, похоже, уже успели к ним привыкнуть. Серьёзного усугубления дорожной ситуации сегодня утром не наблюдалось. Убрать ограждения здесь обещают к 15 июня. А затем стоит ждать очередных изменений. Но, обещают дорожники, к лучшему. — К 15 июня будет действовать данная схема организации дорожного движения. А чтобы полностью запустить поток движения, то есть, у нас будет движение осуществлять с улицы Антонова-Овсеенко напрямки на Героев Сибиряков, который сейчас реконструирован на 9 Января, то есть, у нас будет прямое движение транспортных средств. И это будет, я думаю, не раньше середины июля месяца, — сообщил исполнительный директор компании-подрядчика Василий Деев.
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