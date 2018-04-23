Жители Лианозова почтили маршем память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС

Шествие «Заслонившие собой», организованное в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, прошло 21 апреля в Лианозове. Около 700 участников марша выстроились в колонны и несли с собой портреты ушедших чернобыльцев. Об этом сообщили в управе района.

— Колонны проследовали от метро «Алтуфьево» по Череповецкой улице в сторону Лианозовского парка, где состоялась закладка памятного камня в честь чернобыльцев, погибших при ликвидации аварии на ЧАЭС, — уточнили в управе.

Марш «Заслонившие собой» прошел по инициативе общественной организации инвалидов Чернобыля в Лианозове. (вт)