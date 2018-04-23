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Жители Лианозова почтили маршем память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС
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Жители Лианозова почтили маршем память погибших ликвидаторов аварии на ЧАЭС 

Управа района Лианозово 2 часа назад
Фото: Управа района Лианозово
Шествие «Заслонившие собой», организованное в память годовщины аварии на Чернобыльской атомной электростанции, прошло 21 апреля в Лианозове. Около 700 участников марша выстроились в колонны и несли с собой портреты ушедших чернобыльцев. Об этом сообщили в управе района.
— Колонны проследовали от метро «Алтуфьево» по Череповецкой улице в сторону Лианозовского парка, где состоялась закладка памятного камня в честь чернобыльцев, погибших при ликвидации аварии на ЧАЭС, — уточнили в управе.
Марш «Заслонившие собой» прошел по инициативе общественной организации инвалидов Чернобыля в Лианозове. (вт)
Управа района Лианозово: последние новости
Открытие стелы памяти ликвидаторам ЧАЭС состоится 21 апреля на Угличской В Лианозове построят два железнодорожных перехода ДПТ с участием фуры и трех иномарок произошло в Лианозове
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