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Власти запретили перевозку детей автобусами старше 10 лет в Москве и Питере
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Власти запретили перевозку детей автобусами старше 10 лет в Москве и Питере 

Южный автомобиль 1 час назад
Фото: Южный автомобиль
В России с 1 июля 2018 года для перевозки детей запретят использовать автобусы старше 10 лет, которые отправляются или прибывают в Москву, Подмосковье, Петербург и Ленобласть. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на постановление правительства. Ограничение коснется автобусов массой до 5 тонн.
Что касается транспортных средств массой более 5 тонн, то запрет на их эксплуатацию начнет действовать с 1 октября. Примечательно, что власти борются за чистоту и безопасностьв отдельно взятых регионах. В других субъектах, видимо, живут дети другого же сорта, которых можно возить «на чем попало»: ограничения будут введены значительно позже.
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