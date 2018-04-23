Власти запретили перевозку детей автобусами старше 10 лет в Москве и Питере

В России с 1 июля 2018 года для перевозки детей запретят использовать автобусы старше 10 лет, которые отправляются или прибывают в Москву, Подмосковье, Петербург и Ленобласть. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на постановление правительства. Ограничение коснется автобусов массой до 5 тонн.

Что касается транспортных средств массой более 5 тонн, то запрет на их эксплуатацию начнет действовать с 1 октября. Примечательно, что власти борются за чистоту и безопасностьв отдельно взятых регионах. В других субъектах, видимо, живут дети другого же сорта, которых можно возить «на чем попало»: ограничения будут введены значительно позже.