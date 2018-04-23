В Салехарде грузовик протаранил светофор (ФОТО)

В Салехарде грузовой автомобиль «Урал» снес светофор.

ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Республики и Зои Космодемьянской. Грузовик двигался по улице Республики со стороны ОЦНК. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции

Снимки с места аварии в адрес редакции «Красного Севера» прислали читатели. На них видно, что, судя по всему, дорожникам придется устанавливать новый светофорный столб на оживленном перекрестке, поскольку этот разлетелся на куски.