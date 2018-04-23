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В Салехарде грузовик протаранил светофор (ФОТО)
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В Салехарде грузовик протаранил светофор (ФОТО) 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
В Салехарде грузовой автомобиль «Урал» снес светофор.
ДТП произошло сегодня днем на перекрестке улиц Республики и Зои Космодемьянской. Грузовик двигался по улице Республики со стороны ОЦНК. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства происшествия уточняются, на месте работают сотрудники Госавтоинспекции.
Снимки с места аварии в адрес редакции «Красного Севера» прислали читатели. На них видно, что, судя по всему, дорожникам придется устанавливать новый светофорный столб на оживленном перекрестке, поскольку этот разлетелся на куски.
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