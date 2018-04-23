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Последствия субботнего урагана в ЮЗАО оперативно устраняются
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Последствия субботнего урагана в ЮЗАО оперативно устраняются 

Твоя Газета 1 час назад
Фото: Твоя Газета
В субботу, 21 апреля, по столице пронесся ураганный ветер, в результате которого в городе оказались повреждены многие деревья и автомобили. В настоящее время с последствиями непогоды на Юго-Западе Москвы борются 523 человека и 17 единиц спецтехники.
Как сообщает пресс-служба префектуры ЮЗАО, ураган повалил 74 дерева в округе, которые к настоящему моменту уже убрали. Также оказались разрушены четыре кровли, которые также оперативно отремонтировали. Разгул стихии стал причиной повреждения 20 автомобилей, однако при этом никто не пострадал.
Как сообщалось ранее, в результате непогоды в Москве были пострадавшие. От полученных травм в больнице скончалась девочка. Мэр Москвы Сергей Собянин принес соболезнования семье погибшего ребенка.
Твоя Газета: последние новости
Число ошибочных штрафов с московских камер не больше 0,001% Депутаты трех районов ЮЗАО ознакомились с деятельностью больницы им. В.В. Виноградова Ветераны Черемушек прошли бесплатную диспансеризацию в больнице № 64
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