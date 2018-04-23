Последствия субботнего урагана в ЮЗАО оперативно устраняются

В субботу, 21 апреля, по столице пронесся ураганный ветер, в результате которого в городе оказались повреждены многие деревья и автомобили. В настоящее время с последствиями непогоды на Юго-Западе Москвы борются 523 человека и 17 единиц спецтехники.

Как сообщает пресс-служба префектуры ЮЗАО, ураган повалил 74 дерева в округе, которые к настоящему моменту уже убрали. Также оказались разрушены четыре кровли, которые также оперативно отремонтировали. Разгул стихии стал причиной повреждения 20 автомобилей, однако при этом никто не пострадал.