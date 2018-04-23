Ужасная трагедия и потеря для университета. Доцент НижГМА погибла в страшном ДТП

Ужасная трагедия и потеря для университета. Доцент НижГМА погибла в страшном ДТПДоцент кафедры клинической лабораторной диагностики ФДПО Ольга Янченко трагически погибла в ДТП вечером 22 апреля.

Ольга Сергеевна Янченко — врач высшей квалификационной категории, в 1997 году окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико-профилактическое дело». Более 20 лет работала на кафедре клинической лабораторной диагностики ФДПО.

Прощание состоится 25 апреля в 11:00 в морге Сормовского района (ул. П. Мочалова, 8).

«Нижегородская правда» и администрация университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны.