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Ужасная трагедия и потеря для университета. Доцент НижГМА погибла в страшном ДТП
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Ужасная трагедия и потеря для университета. Доцент НижГМА погибла в страшном ДТП 

Нижегородская правда 57 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Ужасная трагедия и потеря для университета. Доцент НижГМА погибла в страшном ДТПДоцент кафедры клинической лабораторной диагностики ФДПО Ольга Янченко трагически погибла в ДТП вечером 22 апреля.
Ольга Сергеевна Янченко — врач высшей квалификационной категории, в 1997 году окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по специальности «Медико-профилактическое дело». Более 20 лет работала на кафедре клинической лабораторной диагностики ФДПО.
Прощание состоится 25 апреля в 11:00 в морге Сормовского района (ул. П. Мочалова, 8).
«Нижегородская правда» и администрация университета выражает глубокие соболезнования родным и близким Ольги Сергеевны.
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