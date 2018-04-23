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В Белохолуницком районе «семерка» улетела в кювет: четверо молодых людей получили легкие травмы
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В Белохолуницком районе «семерка» улетела в кювет: четверо молодых людей получили легкие травмы 

Vyatka-grad.ru 36 минут назад
Фото: Vyatka-grad.ru
Четверо молодых людей получили травмы в результате аварии, которая произошла 22 апреля около двух часов ночи на 685 км дороги Киров — Пермь.
Автомобиль под управлением 20-летнего юноши вылетел в кювет, сообщили в УГИБДД по Кировской области. По предварительным данным, водитель «семёрки» не справился с управлением. Автомобиль оказался в сугробе.
«Травмы в аварии получил сам водитель и три его пассажира — мужчина 20 лет, девушки 18 и 19 лет. Госпитализация им не понадобилась», — сообщили в областной Госавтоинспекции.
Фото — УГИБДД по Кировской области
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