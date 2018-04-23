В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла»

В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла» Toyota Corolla — самый популярный автомобиль в линейке японской марки на вторичном авторынке РФ. Из исследования аналитиков «Автостат Инфо» известно, что за первые три месяца 2018 года на авторынке Росси было продано 22 932 подержанных «Королл», что на 5% меньше, чем было перепродано годом ранее — 24 144 авто.

Седан Toyota Camry находится на втором месте по продажам среди линейки Toyota на вторичном авторынке страны. С января по март включительно россияне приобрели 16 403 б/у седана «Камри», что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня продаж (16 482 ед.). На третьем месте находится Toyota Land Cruiser — 9474 ед. авто, что говорит о 8-процентном спаде перепродаж к результату прошлого года (10 291 ед.).

С начала года и по март включительно российские покупатели приобрели 125 164 б/у автомобиля марки Toyota. Это на 4,8% меньше результата за прошлый год — 131 479 ед.