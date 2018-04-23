Ещё
В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла» 

«Автостат Инфо» 1 час назад
В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла» Toyota Corolla — самый популярный автомобиль в линейке японской марки на вторичном авторынке РФ. Из исследования аналитиков «Автостат Инфо» известно, что за первые три месяца 2018 года на авторынке Росси было продано 22 932 подержанных «Королл», что на 5% меньше, чем было перепродано годом ранее — 24 144 авто.
Седан Toyota Camry находится на втором месте по продажам среди линейки Toyota на вторичном авторынке страны. С января по март включительно россияне приобрели 16 403 б/у седана «Камри», что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня продаж (16 482 ед.). На третьем месте находится Toyota Land Cruiser — 9474 ед. авто, что говорит о 8-процентном спаде перепродаж к результату прошлого года (10 291 ед.).
Среди бестселлеров марки Toyota на рынке автомобилей с пробегом в России за I квартал 2017 года аналитики «Автостат Инфо» отмечают также: Toyota RAV4 (8580 шт., +1,3%), Toyota Land Cruiser 200 (4564 авто, -9,3%), Toyota Mark II (4133 авто, -15%), Toyota Prius (3884 ед., +33,5%), Toyota Avensis (3575 ед., -3,4%), Toyota Corona (3561 ед., -13%), а также Toyota Carina (3528 шт., -11,2%).
С начала года и по март включительно российские покупатели приобрели 125 164 б/у автомобиля марки Toyota. Это на 4,8% меньше результата за прошлый год — 131 479 ед.
«Автостат Инфо»: последние новости
Рейтинг городов-миллионников по продажам новых автомобилей Ford Kuga удерживает лидерство в «фордовской» линейке на рынке РФ В Москве доля иномарок с пробегом достигла 91%
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Новая схема мошенничества с ОСАГО1
Казахстан закрыл границу с Россией81
Какой кроссовер выбрать при бюджете до 800 000 рублей
6 дефектных Мерседесов
Китайцы клонировали шестиколесный «Гелендваген»
Видео
00:48
В Монако представили российский спорткар
Автоновости
01:49
УАЗик протестировали на бездорожье в США
Тест-драйвы
00:45
На трассу в Таиланде упала неизвестная конструкция
ДТП
01:15
Новый Арбат ушел под землю
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:17
Россиянин выбросил кота из окна на соседский Infiniti
Автоновости
05:56
Россияне отказываются от ОСАГО
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:16
Ford Mustang «затроллили» в день рождения
Автоновости
00:53
Водителю забросили мусор в машину
Автоновости
00:48
Лобовое столкновение с байкером записал видеорегистратор
ДТП
00:12
Девушке в багажнике авто сломали ноги
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение