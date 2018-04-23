В рейтинге автомобилей Toyota с пробегом лидирует «Королла» Toyota Corolla — самый популярный автомобиль в линейке японской марки на вторичном авторынке РФ. Из исследования аналитиков «Автостат Инфо» известно, что за первые три месяца 2018 года на авторынке Росси было продано 22 932 подержанных «Королл», что на 5% меньше, чем было перепродано годом ранее — 24 144 авто.
Седан Toyota Camry находится на втором месте по продажам среди линейки Toyota на вторичном авторынке страны. С января по март включительно россияне приобрели 16 403 б/у седана «Камри», что на 0,5% ниже прошлогоднего уровня продаж (16 482 ед.). На третьем месте находится Toyota Land Cruiser — 9474 ед. авто, что говорит о 8-процентном спаде перепродаж к результату прошлого года (10 291 ед.).
Среди бестселлеров марки Toyota на рынке автомобилей с пробегом в России за I квартал 2017 года аналитики «Автостат Инфо» отмечают также: Toyota RAV4 (8580 шт., +1,3%), Toyota Land Cruiser 200 (4564 авто, -9,3%), Toyota Mark II (4133 авто, -15%), Toyota Prius (3884 ед., +33,5%), Toyota Avensis (3575 ед., -3,4%), Toyota Corona (3561 ед., -13%), а также Toyota Carina (3528 шт., -11,2%).
С начала года и по март включительно российские покупатели приобрели 125 164 б/у автомобиля марки Toyota. Это на 4,8% меньше результата за прошлый год — 131 479 ед.