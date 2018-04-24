Два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Пензенской области 

Три автомобиля попали в аварию в Кузнецком районе Пензенской области 23 апреля на трассе М‐5 «Урал». Об этом сообщило издание «Пенза‐пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГУ МЧС.
Автомобиль Lada Granta, фура DAF и грузовик Volvo столкнулись в 12:54. Один человек пострадал. О состоянии участника аварии ничего не известно.
Пять сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и одна единица техники ликвидировали последствия ДТП. В ГИБДД уточняют причины происшествия.
Грузовик Hyundai опрокинулся на обочине дороги в Красноярске при попытке проехать на зеленый свет.