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Два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Пензенской области
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Два грузовика и легковушка столкнулись на трассе в Пензенской области 

360tv.ru 1 час назад
Фото: PNZdrive
Три автомобиля попали в аварию в Кузнецком районе Пензенской области 23 апреля на трассе М‐5 «Урал». Об этом сообщило издание «Пенза‐пресс» со ссылкой на пресс‐службу регионального ГУ МЧС.
Автомобиль Lada Granta, фура DAF и грузовик Volvo столкнулись в 12:54. Один человек пострадал. О состоянии участника аварии ничего не известно.
Пять сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и одна единица техники ликвидировали последствия ДТП. В ГИБДД уточняют причины происшествия.
Грузовик Hyundai опрокинулся на обочине дороги в Красноярске при попытке проехать на зеленый свет.
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