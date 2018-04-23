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В Пензенской области из-за ДТП пострадали парни 19 и 20 лет
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В Пензенской области из-за ДТП пострадали парни 19 и 20 лет 

PNZdrive 2 часа назад
Фото: PNZdrive
Пресс-служба региональной Госавтоинспекции прокомментировала дорожную аварию в Каменском районе Пензенской области с участием двух легковушек.
По предварительной информации, 22 апреля в 12:55. в городе Каменка напротив дома № 145 по улице Советской проезжую часть не поделили отечественная машина «ВАЗ-21102», которую вел 36-летний водитель, и легковушка «ВАЗ-21093, за рулем которой находился 20-летний парень.
»В результате аварии водитель «ВАЗ-21093» с травмами был в больницу, 19-летний пассажир этой же легковушки после оказания медицинской помощи был отпущен. По данному факту проводится проверка», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
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