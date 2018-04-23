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Каждая десятая автоавария на Ставрополье происходит из-за приезжих
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Каждая десятая автоавария на Ставрополье происходит из-за приезжих 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Краевую программу безопасность дорожного движения разработают в правительстве, сообщили STAV.AIF.RU в пресс-службе ГУ МВД по СК.
За прошлый год на дорогах Ставрополья случилось более трёх тысяч ДТП с 453 погибшими. Пострадали в автоавариях более 4 000 людей. Кроме того, с начала 2018 года за три месяца полиция зарегистрировала около 600 происшествий с 780 ранеными и 72 погибшими.
Причинами большинства автоаварий стали выезд на встречную полосу и превышение скорости. Кроме того, начальник краевой Госавтоинспекции отметил, что каждое десятое дорожное происшествие провоцируют приезжие из других регионов. Сейчас полиция не может повлиять на соседей-нарушителей: все административные дела рассматриваются по месту жительства, поэтому лихачи из других регионов остаются безнаказанными. Поэтому начальник ГИБДД по СК предложил рассмотреть возможность применять санкции на месте нарушения ПДД, а не отправлять документы на рассмотрение.
На заседании межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения губернатор Ставрополья озвучил главную задачу: свести к нулю случаи гибели людей на дорогах края.
Для выполнения этой миссии в прошлом году привели в порядок 351 пешеходный переход, обустроили 35 остановок и установили 21 павильон. На дорогах края продолжают устанавливать фото— и видеокамеры для фиксации нарушений ПДД.
Безопасность пассажирских перевозок также стала темой для обсуждения на комиссии. Уровень транспортной дисциплины на Ставрополье по-прежнему низкий. Водители автобусов и маршруток регулярно нарушают правила дорожного движения и становятся участниками автоаварий.
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