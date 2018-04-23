В лобовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека

В Красносельском районе три человека пострадали в массовой аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло днем 23 апреля на проспекте Народного Ополчения.

По данным ведомства, виновником аварии стал водитель за рулем такси Hyundai Solaris. Он вылетел на встречную полосу, где и протаранил два других автомобиля: сначала другое такси марки Volkswagen Caddy , а потом — Suzuki Vitara.

В результате лобового столкновения оба таксиста и один из пассажиров получили травмы. Они доставлены в больницу. Информация о состоянии здоровья пострадавших не уточняется.

По факту ДТП ведется проверка.