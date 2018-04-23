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В лобовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека
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В лобовом ДТП на проспекте Народного Ополчения пострадали три человека 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В Красносельском районе три человека пострадали в массовой аварии, сообщает отдел пропаганды УГИБДД России по Петербургу и Ленинградской области. ДТП произошло днем 23 апреля на проспекте Народного Ополчения.
По данным ведомства, виновником аварии стал водитель за рулем такси Hyundai Solaris. Он вылетел на встречную полосу, где и протаранил два других автомобиля: сначала другое такси марки Volkswagen Caddy, а потом — Suzuki Vitara.
В результате лобового столкновения оба таксиста и один из пассажиров получили травмы. Они доставлены в больницу. Информация о состоянии здоровья пострадавших не уточняется.
По факту ДТП ведется проверка.
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