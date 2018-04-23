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До пациента шли пешком: под Тюменью две машины скорой помощи застряли в грязи
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До пациента шли пешком: под Тюменью две машины скорой помощи застряли в грязи 

72.ru 2 часа назад
Фото: 72.ru
В конце прошлой неделе непогода принесла немало проблем тюменским медикам скорой помощи. В поселках Шорохово и Зырянка врачам пришлось идти пешком к пациентам, когда их машины застряли в грязи. Первый случай произошел 20 апреля в поселке Шорохово. Пока местные жители выталкивали машину из грязи, медики отправились пешком на помощь. В пресс-службе станции скорой помощи рассказали, что после снегопада в регионе проходимость некоторых сельских дорог стала хуже, но пациенту помощь была оказана. — В 18:30 поступил вызов, у постели пациента медицинские работники были уже в 18.35. Врачам надо было преодолеть пешком всего 150 метров, пока местные жители помогли вытолкать машину. Пациенту оказана вся необходимая медицинская помощь. В экстренной госпитализации он не нуждался, — сообщила Ирина Бердюгина, пресс-секретарь скорой помощи. Другой случай произошел в деревне Зырянка чуть позже, в ночь с 20 на 21 апреля. Врачам тоже пришлось идти пешком по бездорожью до дома пациента. Машину вызволять пришлось уже силами МЧС.
Медики не везде смогли проехать, так как прошедшие снегопады заметно ухудшили качество дорог— Вызов был неотложный. В госпитализации пациент не нуждался, всю медицинскую помощь ему оказали на месте. Скорая помощь постоянно взаимодействует с другими службами. На этот раз помогли сотрудник МЧС. В 1:20 машину удалось вытянуть, а в 1:34 медики были уже у пациента, — рассказали в скорой. В ведомстве уточнили, что с труднопроходимыми дорогами им приходится сталкиваться редко. Больше проблем доставляют шлагбаумы во дворах Тюмени, которых стало в последнее время слишком много.
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