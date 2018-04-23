Хотел проскочить: на Вятской поезд столкнулся с «Газелью»

Сегодня, 23 апреля, около 14:00 в донской столице на пересечении Вятской и Орской произошла авария на железнодорожном переезде. Как рассказали в пресс-службе областной ГИБДД , водитель «Газели» поехал на запрещающий сигнал светофора.

Мужчина, по всей видимости, рассчитывал проскочить перед локомотивом, но не рассчитал скорость приближающегося поезда. В результате произошло столкновение.

— В аварии никто не пострадал, — прокомментировали в пресс-службе ГИБДД.

Кстати, 20 апреля депутаты Заксобрания Ростовской области озвучили инициативу ужесточить наказание за нарушение Правил дорожного движения на железнодорожном переезде. Так народные избранники надеются уменьшить число ДТП. Депутаты предложили повысить штрафы с 1 до 5 тысяч рублей.