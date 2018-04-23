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Свалившаяся с неба собака сломала шею прохожей
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Свалившаяся с неба собака сломала шею прохожей 

360tv.ru 2 часа назад
Собака, внезапно упавшая с высотного здания на ничего не подозревающую женщину, нанесла ей тяжелые травмы. У пострадавшей диагностированы сотрясение мозга и серьезные повреждения шеи, она госпитализирована. Собака при инциденте не пострадала, сообщило издание DailyMail.
ЧП произошло в районе Байюнь провинции Гуандун в китайском Гуанчжоу. Пока неясно, с какого этажа выпало животное, однако местная полиция уже назвала происшествие несчастным случаем. Впрочем правоохранители все равно пытаются найти хозяев собаки: пока безуспешно. В том числе и потому, что сразу после падения животное отряхнулось и тут же скрылось с места происшествия в неизвестном направлении. Все, чем может сейчас оперировать полиция в своих поисках — единственная запись с камеры видеонаблюдения.
В Кургане местный житель сбросил свою собаку из окна своей квартиры, находящейся на третьем этаже. Животное громко скулило, упав на землю, через время хозяева вышли из дому и на руках отнесли собаку домой. Инцидентом занялись в полиции.
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