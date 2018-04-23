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Стена здания придавила строителей в Стерлитамаке (Башкирия)
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Стена здания придавила строителей в Стерлитамаке (Башкирия) 

АиФ-Уфа 43 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Об этом сообщила пресс-служба Следкома РФ по Башкирии.
21 апреля в полицию сообщили, что в одну из городских больниц Стерлитамака поступили двое мужчин с травмами различной степени тяжести. Они их получили в результате обрушения перегородки здания.
По предварительным данным, двое работников демонтировали часть перегородки складского помещения по договору с индивидуальным предпринимателем. В этот момент на них обрушилась часть кладки рядом стоящей перегородки. Мужчины госпитализированы. Один из них, 40-летний пострадавший, — гражданин Республики Узбекистан.
Следователи СК провели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы для установления степени тяжести вреда здоровью рабочих. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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