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В Омске умер в больнице ребенок, пострадавший при попытке поджечь бочку с краской
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В Омске умер в больнице ребенок, пострадавший при попытке поджечь бочку с краской 

ТАСС 1 час назад
Фото: Новый Омск
ОМСК, 23 апреля. /ТАСС/. Тринадцатилетний мальчик, госпитализированный 15 апреля с термическими ожогами после попытки поджечь бочку с краской, скончался в больнице, сообщили в понедельник ТАСС в Минздраве Омской области. По факту гибели подростка начата доследственная проверка.
"Мальчик скончался вчера в больнице. Второй подросток находится в реанимации, но у него есть положительная динамика. Третьего, если все будет хорошо, выпишут к концу недели", — уточнили в Минздраве региона.
"Проводится доследственная проверка по факту гибели 13-тилетнего мальчика. По предварительным данным, вечером 15 апреля 2018 года трое подростков на заброшенной складской территории неподалеку от одного из садовых товариществ в городе Омске с помощью карбида подожгли бочку с краской, в результате чего получили термические ожоги и были госпитализированы в медицинское учреждение", — сообщили в понедельник в пресс-службе СУ СК по Омской области.
Ранее сообщалось, что три подростка 13, 16 и 17 лет были госпитализированы 15 апреля с термическими ожогами.
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