Внедорожник разбил несколько машин и уехал

Массовое ДТП устроил водитель BMW X5 в Красноярске. Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения: ее кадры были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

На видео хорошо видно, как серебристый джип пытается «проскочить» на красный свет, после чего выезжает левым колесом на обочину и буквально таранит три автомобиля. Но даже это не стало поводом для водителя иномарки остановить машину. Объехав «потерпевших», он спокойно продолжил свой путь.

Лихача на внедорожнике уже объявили в розыск. Пользователи социальной сети в комментариях активно высказывают версии случившегося. Самая популярная из них — алкогольное опьянение водителя BMW.

Крупная авария с участием внедорожника и мотоцикла произошла сегодня утром в Красноярске. Находившийся за рулем мотоцикла мужчина серьезно не пострадал.