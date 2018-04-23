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Внедорожник разбил несколько машин и уехал
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Внедорожник разбил несколько машин и уехал 

360tv.ru 15 минут назад
Фото: 360tv.ru
Массовое ДТП устроил водитель BMW X5 в Красноярске. Авария попала на камеру уличного видеонаблюдения: ее кадры были опубликованы в паблике «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».
На видео хорошо видно, как серебристый джип пытается «проскочить» на красный свет, после чего выезжает левым колесом на обочину и буквально таранит три автомобиля. Но даже это не стало поводом для водителя иномарки остановить машину. Объехав «потерпевших», он спокойно продолжил свой путь.
Лихача на внедорожнике уже объявили в розыск. Пользователи социальной сети в комментариях активно высказывают версии случившегося. Самая популярная из них — алкогольное опьянение водителя BMW.
Крупная авария с участием внедорожника и мотоцикла произошла сегодня утром в Красноярске. Находившийся за рулем мотоцикла мужчина серьезно не пострадал.
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